Tragedia Mottarone: L'ingegner Perocchio uscendo dal Tecnoparco: "Ho fatto bene il mio lavoro" FOTO E VIDEO

Uscendo dalla sede dell'incidente probatorio l'ingegner Enrico Perocchio, direttore di esercizio della funivia del Mottarone ha rievocato con i cronisti i momenti in cui ha avuto notizia dell'incidente costato la vita a 14 persone.

"Ho ripercorso tutto più volte e ripercorro tutto. La mia vita é cambiata quando ho ricevuto quella telefonata e mia moglie mi ha visto sbiancare e io sono uscito di casa. Ho la coscienza pulita. Adesso cerco di farmi forza, si va avanti. Non ho nessun rimorso. Sono convinto di aver fatto bene il mio lavoro, però rispettiamo il lavoro degli inquirenti é lasciamoli lavorare".

"Ribadisco, come ho detto in occasione degli interrogatori, che non ero a conoscenza dell'uso dei forchettoni" ha concluso Perocchio.