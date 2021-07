Tragedia in Valle Cervo, malore in bicicletta: muore ciclista (foto di repertorio)

Tragedia in Valle Cervo per la morte di un ciclista avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 22 luglio, a Sagliano Micca. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo di circa 68 anni stava pedalando in compagnia di un amico quando improvvisamente è caduto a terra a causa di un malore nella strada forestale di frazione Falletti.

Non vedendolo arrivare, il suo compagno di viaggio è tornato indietro e l’ha visto privo di sensi sulla strada. Sul posto si è portato il personale del 118 con l’elisoccorso, insieme al Soccorso Alpino, ma i tentativi per rianimarlo sono stati vani: il biker è morto per un arresto cardiocircolatorio. Sul posto anche i Carabinieri. La salma è stata affidata ai familiari.