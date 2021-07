Occhieppo Inf: Auto e moto si scontrano. Soccorso il motociclista da 118

Incidente auto moto ad Occhieppo Inferiore - Foto Fighera per newsbiella.it

E' accaduto intorno alle 16.30 ad Occhieppo Inferiore in via San Clemente. Le dinamiche dell'incidente che ha coinvolto un'auto ed una moto, sono al vaglio della Polizia che ha effettuato i rilievi. Il conducente della moto è stato medicato sul posto dai sanitari del 118 mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e l'area interessata da uno sversamento di benzina.