Ecco il modello trovato per terra

Arriva in redazione una segnalazione da parte di un nostro lettore: “Ho trovato sul muretto di casa mia un cellulare penso perso da un ciclista o motociclista, in via Prealpi, a Occhieppo Superiore. Il modello è un Bea Fon MX1. Il numero da contattare è 3332698637”.