Biella, donna in bici a terra ferita sulla rotonda di via Galimberti: 118 e Polizia sul posto (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Momenti di preoccupazione questa mattina, 22 luglio, alla rotonda tra via Addis Abeba e via Galimberti per una donna trovata ferita sulla strada. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna era in sella alla sua bici quando, per cause da accertare, è caduta a terra. Sul posto Carabinieri, Polizia locale e Polizia per i rilievi e la gestione della viabilità.