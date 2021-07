Buon compleanno Panathlon Biella, le parole del presidente Monteleone per i 60 anni

Riceviamo e pubblichiamo:

“Durante i primi mesi del 1961 un gruppo di sportivi biellesi, accomunati dai valori fondanti del Panathlon International, si riunì per dar vita anche a Biella ad un sodalizio cittadino e nella data del 21 luglio crearono il Panathlon Club di Biella. Ancora oggi dopo 60 anni (una vita!) e con il medesimo entusiasmo, il nostro Club partecipa alla vita sociale biellese ribadendo i principi di promozione e diffusione della cultura e dell’etica sportiva rivolgendosi soprattutto ai giovani e ai disabili, tutti uniti, interpretando la mission statutaria, «nell’approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport inteso come strumento di formazione e valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli».

Parole importanti, ma che devono poi concretizzarsi in atti reali e continuativi. Ed è per questo motivo che il nostro impegno è proseguito anche, e soprattutto, in questi lunghi mesi caratterizzati dalla pandemia rivolgendoci ai nostri studenti dedicando loro la decima edizione del Premio di Studio, rendendogli omaggio con il Premio Panathlon Junior, iniziativa dedicata al riconoscimento di quegli studenti che hanno raggiunto negli ultimi dodici mesi un titolo italiano nelle differenti discipline. E ancora attenzione particolare ai ragazzi con la manifestazione annuale Sportivamente Insieme, dedicata ai diversamente abili e altre iniziative a carattere sociale in collaborazione con associazioni e club service cittadini.

Celebreremo dunque il nostro 60° compleanno in ottobre con una manifestazione che vorremo dedicare a tutta la popolazione e non solo al mondo sportivo, orgogliosi, certo, ma anche consci di essere stati fortunati nel poter praticare questa autentica passione: lo Sport in tutte le sue espressioni”.