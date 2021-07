Alla Casa Museo laboratorio didattico nel weekend

La Casa Museo di Rosazza propone per domenica 25 luglio un laboratorio didattico nell’ambito delle manifestazioni promosse per il 150º anniversario dell’apertura del traforo del Frejus; il laboratorio, tenuto dalla vivacissima e coinvolgente Educatrice d 'Infanzia Debora Toppan si intitola “ AN POC PAR VIRA -un po’ per volta “ per sottolineare che a piccoli passi si fanno grandi imprese come perforare le Alpi.

Ai partecipanti (età consigliata 6-11 anni) verrà proposto un gioco a tema e la costruzione di un oggetto ricordo. Il ritrovo è alle 15.15 presso la Casa Museo, Via Pietro Micca 25 - Rosazza, tempo permettendo l’attività si svolgerà al parco della valligiana altrimenti in un ambiente della casa stessa. La partecipazione è gratuita, è gradita la prenotazione al numero 338.3876595.

Gli accompagnatori potranno approfittare del tempo libero per visitare la mostra ”1871/2021 i Valìt al Frejus una storia per immagini “ospitata in parte nella Casa Museo a Rosazza e in parte al Museo SOMS di Campiglia Cervo, nello stesso pomeriggio o in altra occasione potranno concludere la visione delle mostre recandosi al santuario di San Giovanni per visitare la terza parte dedicata ai valligiani e biellesi che parteciparono all’ impresa.

Le mostre restano visitabili le domeniche pomeriggio 14,30/18,30 fino al 26/9, nell'ambito della manifestazione saranno proposti nuovi eventi che verranno man mano comunicati.