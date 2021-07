Cannabis light legale: 5 cose da sapere

La cannabis light legale è al centro di un business che, da diversi anni a questa parte, sta concretizzando numeri importanti. Quando la si nomina, ci sono ancora diversi dubbi da sviscerare. C’è chi, infatti, quando si parla di marijuana legale tende ad associare questi termini al mondo terapeutico. Bene: la cannabis light non ha effetti terapeutici. Chiarito questo aspetto, vediamo assieme cinque cose che bisogna assolutamente sapere.

La cannabis light legale non può essere acquistata dai minorenni

La legge italiana non consente l’acquisto di cannabis light legale da parte dei minorenni. Questa regola vale anche se i prodotti, in virtù del bassissimo contenuto di THC, non hanno effetti stupefacenti. Il primo filtro lo si può vedere online, dove gli utenti di età inferiore ai 18 anni vengono invitati, tramite un banner che compare non appena entrano sul portale, a non proseguire con la navigazione.

Lo step successivo riguarda ovviamente i doverosi controlli da parte dell’esercente. Per quanto riguarda invece l’acquisto ai distributori automatici, sempre più diffusi davanti agli shop di cannabis light con una sede fisica, è necessaria la tessera sanitaria.

La cannabis legale non deve essere assunta prima di mettersi alla guida

La Legge 242/2016, entrata in vigore nel gennaio del 2017, consente la commercializzazione a scopo non terapeutico di cannabis caratterizzata dalla presenza di un dosaggio di THC pari allo 0,2% massimo. Come già ricordato, in virtù di questa peculiarità si può parlare dell’assenza di effetti psicoattivi. Nonostante ciò, la cannabis light non dovrebbe mai essere assunta prima di mettersi alla guida. Il motivo è legato al fatto che, seppur minime, le quantità di THC possono essere rilevate dagli strumenti che le Forze dell’Ordine usano per accertare l’eventuale assunzione di stupefacenti da parte degli automobilisti.

Non è possibile dare una risposta definitiva alla domanda “Quanto costa la cannabis light?”

Sotto al cappello “cannabis light”, è possibile includere numerosi prodotti, dalle infiorescenze all’olio di CBD, passando per i prodotti dedicati ai nostri amici animali, nello specifico cani e gatti. In virtù di questa ricchezza, non si può rispondere con un riferimento solo alla domanda “Quanto costano i prodotti a base di cannabis a basso contenuto di THC?”.

Si può infatti parlare dei 3 euro al grammo di alcune infiorescenze, ma anche dei 60 dei prodotti in cui i benefici del CBD o cannabidiolo - principio attivo della cannabis contrapposto al THC e privo di effetti psicoattivi - vengono sfruttati per affrontare alcuni disturbi dei nostri amici a quattro zampe.

La cannabis light è una pianta sostenibile

Forse non tutti sanno che quando si parla di cannabis light alla base c’è una pianta super sostenibile. Proprio su questa caratteristica e sulla sua valorizzazione si sono basati i legislatori che hanno redatto il testo della legge sopra citata.

Entrando nel vivo della sostenibilità della canapa, è il caso di rammentare che la pianta è considerata resiliente in quanto capace di crescere in condizioni che per altre piante sarebbero avverse. Inoltre, rende molto di più a parità di estensione di terreno e rispetto ad altre fibre tessili popolarissime, come per esempio il cotone, richiede molte meno risorse idriche.

Il settore dà lavoro a migliaia di persone

Il settore della cannabis light legale è una filiera giovane. Prima del gennaio 2017, infatti, non esisteva. Quando si utilizzava il termine “cannabis”, le uniche immagini che venivano in mente erano quelle legate all’illegalità o all’approccio terapeutico. In poco più di quattro anni, la filiera della cannabis ad alto contenuto di CBD ha dato lavoro a migliaia di persone. Prima della pandemia e delle restrizioni sociali, che hanno dato una forte accelerazione ai fatturati degli e-commerce in particolare, il settore dava lavoro a circa 10mila persone tra attività online e negozi fisici.