A Verrone il centro estivo è un grande successo, la soddisfazione del sindaco Bossi

Sono stati circa 160 i bambini partecipanti al centro estivo dell’Oratorio Parrocchiale Don Bosco. Provenienti dai comuni di Verrone, Massazza e Villanova (che hanno contribuito al centro estivo), i giovanissimi dai 3 ai 13 anni hanno partecipato alle numerose attività proposte. A guidarli un gruppo di animatori volontari formato da ragazzi dai 14 ai 30 anni.

Durante le cinque settimane di centro estivo, dal 21 giugno al 23 luglio, i bambini sono andati “alla scoperta dei cinque continenti”, facendo la conoscenza delle tradizioni, degli usi e costumi, dei cibi tipici, dello sport e delle arti dei diversi luoghi della Terra attraverso il gioco, il ballo ed attività manuali. Oltre alle attività nell’oratorio, settimanalmente erano previste una giornata in piscina ed una gita. I ragazzi infatti si sono recati ad Ondaland, al Parco della Preistoria a Rivolta d’Adda ed al Parco Avventura di Oropa, hanno visitato il centro ippico di Massazza “Un posto felice” ed effettuato un’escursione in bicicletta da Verrone a Borriana. Tutte le attività si sono svolte con grande attenzione delle normative anti-Covid 19, ad esempio ogni sera sono stati igienizzati i luoghi utilizzati e per ogni uscita sono stati utilizzati 6 bus, per mantenere il distanziamento.

Soddisfatta il sindaco Cinzia Bossi della buona riuscita del nostro estivo: “Ci tengo a ringraziare tutti i volontari, che hanno messo grande impegno per seguire rigorosamente le normative anti Covid. Ammiro la serietà con cui hanno trattato queste tematiche e gestito i bambini nelle tre bolle dividendoli tra scuola dell'infanzia, scuola primaria e oratorio”.