Visite di idoneità sportiva agonistica programmate, riprendono le prestazioni in arretrato

Riprendono in questi giorni le visite di idoneità sportiva agonistica programmate in arretrato, dopo lo stop forzato causato lo scorso autunno in maniera diffusa sul territorio nazionale dalle restrizioni per il contenimento del contagio da Covid.

L’attività dell’ambulatorio di Medicina dello Sport dell’Asl di Biella, in via Don Luigi Sturzo 20 a Biella, in queste settimane (nei pomeriggi di mercoledì e venerdì) sarà dedicata al recupero delle prestazioni già prenotate e in sospeso, per lo smaltimento delle relative liste d’attesa, mentre dal prossimo 1° settembre saranno aperte le agende per le nuove prenotazioni della specialità.

Per la prenotazione delle nuove visite a partire da settembre, di cui sarà data tempestiva comunicazione, sarà disponibile lo sportello Cup (Centro Unico di Prenotazione) di via Rodolfo Caraccio 26 a Biella, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 15.