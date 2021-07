GreenPass, ecco dove verrà richiesto dal 5 agosto

Il premier Draghi ha deciso. Il Green Pass (che si può ottenere con il vaccino, un tampone negativo nelle 72 ore precedenti, o la guarigione dal Covid-19) a partire dal 5 agosto verrà richiesto per entrare in: Cinema, Teatri, Musei, Palestre, Piscine, Stadi, Concerti, Fiere, Congressi, Concorsi, Centri termali e Sedersi a consumare nei tavoli al chiuso di bar, ristoranti, pub e pizzerie.

Non servirà invece per: Alberghi, Negozi, Centri commerciali, Parrucchieri, estetisti e barbieri, Lidi e stabilimenti balneari, Fabbriche, Uffici pubblici, Uffici privati, Aerei, Treni, Tram, Metropolitane, Autobus, Traghetti, Aliscafi, Consumazione al bancone dei bar, Ristoranti, pizzerie, pub all'aperto, Chiese e luoghi di culto e neanche per le discoteche, che rimangono chiuse. Il Governo sta inoltre valutando tamponi gratis per i giovani, le donne in gravidanza e tutte le persone per cui il medico sconsiglia la vaccinazione.

I colori delle Regioni (bianco, giallo, arancione e rosso) verranno determinati non più in base all'incidenza del contagio, ma esclusivamente in base al numero di ricoverati nei vari reparti: Zona GIALLA con occupazione del 10% di posti letto in terapia intensiva e 15% nei reparti; Zona ARANCIONE con occupazione del 20% di posti letto in terapia intensiva e 30% nei reparti e Zona ROSSA con occupazione del 30% di posti letto in terapia intensiva e 40% nei reparti