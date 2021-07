Virtus Biella, fine del matrimonio con Fragonas: Graziola confermata in prima squadra

Giornate di annuncia alla Virtus Biella. In queste ore, è giunta l'ufficialità della dell'addio di Elisa Fragonas. A salutarla il direttore sportivo Elena Ubezio: “Non voglio nascondere il dispiacere per la partenza di Frog, presenza importante, professionale ma soprattutto dall'atteggiamento in campo che più amo negli atleti: la positività del suo sguardo, del suo sorriso e del suo pensare mancheranno molto; chi rimarrà dovrà quindi sopperire a ciò, facendosi portatore della stessa mentalità”.

Intanto, la società biellese ha comunicato che Vittoria Graziola farà parte del roster della prima squadra anche nella stagione sportiva 2021/22. Classe '03, in nerofucsia da due anni, a Chiavazza Vittoria ha giocato in Prima Divisione e con l'Under 18, e la scorsa stagione ha aggiunto al suo cammino di atleta minuti importanti con la formazione di B1. Queste le sue parole: “Essere salita in B è stata un'emozione molto forte. Sono contenta di giocare ancora in Prima Squadra e non vedo l'ora che riparta il campionato. Raggiungere la semifinale PlayOff è stata un'emozione in più. Oggi mi sento un'atleta migliore, sto imparando a giocare con una mentalità diversa e a livello pallavolistico ho fatto un bel passo avanti. È stato importantissimo per me confrontarmi con uno spogliatoio di giocatrici più grandi ed esperte, come ad esempio Cristina Mariottini con cui condivido il ruolo e dalla quale prendo ispirazione. L'anno scorso ho imparato molto insieme a coach Stefano Colombo, un allenatore di alto livello, e quando ripartiremo lavorerò per migliorarmi ancora di più”.

Dichiarazioni anche dal direttore Ubezio che aggiunge: “Sono molto contenta della conferma di Vittoria in Prima Squadra. Sarà per lei un'occasione importante per proseguire il percorso di crescita che ha incominciato in B l'anno scorso. Continuerà a essere affiancata da Cristina Mariottini e questo le consentirà di migliorare ancora di più ed entrare meglio nelle dinamiche del campionato di B1. Inoltre, ricoprirà certamente un ruolo da protagonista in un secondo campionato con il nostro Settore Giovanile, così come è stato negli anni passati. Siamo soddisfatti poi della disponibilità che ha dato la scorsa stagione e che continuerà a offrire nell'aiutare gli allenamenti del gruppo Under 13: dalla Prima Squadra, trasferirà un po' di esperienza alle nostre piccole atlete”.