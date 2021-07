Sabato in Baraggia si corre l'8° Ysangarda Night in versione estiva (foto Emiliano Testa)

Sono circa 250 al momento gli iscritti all’inedita edizione estiva dell’Ysangarda Night, trail su due percorsi organizzato sabato nella Baraggia di Candelo da Paolo Boggio e dallo staff di Sport&Natura Running Team in ambito Csen. La gara non ha saltato edizioni a causa della pandemia, perché normalmente in programma nel primo giorno di luna piena del mese di gennaio, ma chiaramente quest’anno gli organizzatori hanno dovuto posticiparla di qualche mese a causa delle limitazioni imposte nel periodo invernale dai regolamenti anti-Covid.

Due i percorsi prevista per questa ottava edizionei: 10 chilometri e 19 chilometri per accontentare la voglia di correre di tutti, con partenza dal palazzetto dello sport di Candelo (Biella) e arrivo ai piedi del famoso Ricetto medievale di Candelo dopo aver attraversato sentieri e luoghi incantati nel regno di Ysangarda. Quest'anno, causa problematiche legate al Covid, non sarà possibile chiudere la gara all'interno dei stretti vicoli del Ricetto di Candelo, ma il traguardo sarà posto ai suoi piedi in un prato dal quale si potrà ammirare lo spettacolo delle mura medievali illuminate.

Le iscrizioni sono aperte sul sito http://www.traildeiparchi.com/ysangarda_night_trail.php

I partecipanti su entrambi i percorsi sono obbligati ad indossare lampada frontale accesa per tutto l'arco della gara. Sarà possibile iscriversi anche a partire dalle 18 al Palasport di Candelo in via Franco Bianco. La partenza è prevista alle 21 per la 19K e 5 minuti dopo per la 10K. Per tutti i partecipanti una bellissima maglietta a ricordo dell’evento e per tutti i finisher una “mattonella” in terracotta prodotta artigianalmente dagli organizzatori.