Il Memorial Allasa alza il sipario, ecco le parole degli organizzatori

Si è svolta oggi, mercoledì 21 luglio, presso il Municipio di Bioglio, la conferenza stampa per il 4° Memorial Elio Allasa, l'annuale gara ciclistica che vede coinvolti gli allievi del 1° e 2° anno in un circuito di 23 km disposto su 3 giri. 80 i partecipanti.

Presenti all'incontro Marco Ascari e il consigliere comunale Piermario Garbino, il presidente dell’UCAB Filippo Borrione e il presidente dell’US Vallese Egidio Carta Fornon. In apertura i ringraziamenti di Piermario Garbino per l’eccellente e costante impegno delle associazioni che, grazie al lavoro di squadra, hanno avviato e portato avanti il progetto fino alla sua realizzazione: “C’è molto bisogno di sport, è una grande occasione di socialità che coinvolge sia dentro che fuori il territorio”.

La parola è poi passata al presidente Borrione che ha elogiato il lavoro svolto da tutti negli ultimi anni e ricordato l'importanza di celebrare una figura del calibro di Elio Allasa, specialmente nell'anno del centenario della sua nascita. Sul percorso ha commentato: “È impegnativo e spettacolare allo stesso tempo, abbiamo cercato di strutturare un tracciato che fosse il più possibile liberi da dossi, cunette, paletti e altri ostacoli”.

Non è mancato, anche da parte del presidente, il riconoscimento dell’impegno collettivo: “Ringrazio l'amministrazione comunale per la disponibilità e l'US Vallese. Proviamo a migliorarci e siamo contenti che la nostra attività venga apprezzata”. La parola è passata poi al presidente Carta Fornon che, come i suoi amici e colleghi, ha sottolineato il ruolo di primo piano svolto dalla collaborazione tra le realtà ciclistiche del territorio: “La Sinergia è la via maestra per proseguire nel migliore dei modi e valorizzare sia il territorio che lo sport”.

In conclusione Marco Ascari ha dedicato un ringraziamento speciale a tutti gli elementi che hanno reso possibile questa gara e ai famigliari di Elio: “Un ringraziamento speciali va alla famiglia che ci ha autorizzato ad utilizzare l’immagine di Elio rendendo possibile la realizzazione di questo evento nella sua interezza”.