Il caldo non ferma il pattinaggio biellese, ottimi risultati degli atleti Bi Roller

Calda giornata estiva di gare domenica 18 luglio a Cassano d’Adda. Per Bi Roller correvano gli atleti delle categorie R12 con Andrea Mazzola, Ragazzi con Ana Bratu e Annibale Sangiorgi e Allievi, Dora Ferretto e Achille Sangiorgi.

Il risultato di maggiore evidenza è stato quello di Achille Sangiorgi che nella gara lunga 10 mila ad eliminazione ha corso molto bene conquistando la 5° posizione al traguardo e una 9° posizione nella classifica combinata perché nella sprint non è riuscito a ottenere un tempo adeguato per la finale, chiudendo 12° posizione. Ottima prestazione per Andrea Mazzola che ha conquistato un 9° posto nella gara sprint di 200 metri, dimostrando che grinta e determinazione di gara in gara gli permettono di salire in classifica; ha inoltre gareggiato nella 3000 ad eliminazione.

Bravissimo Annibale Sangiorgi, 13° in classifica nella sprint ma vicino come tempo ai più veloci della categoria; sfortunato invece nella gara lunga 5000 ad eliminazione dove è stato squalificato perché non ha sentito l’audio che lo nominava come eliminato a meno 3 giri: non avendo capito che era stato escluso dalla competizione ha proseguito la sua gara e al traguardo è arrivato in 6° posizione dimostrando che ha l’energia e la grinta necessari per ottenere buoni risultati. Ottima gara per Dora Ferretto che ha corso un’ottima finale della 10 mila ad eliminazione riuscendo a gestire bene la sua prova.

I complimenti anche ad Ana Bratu che sta imparando, gara dopo gara, a gestire l’emozione delle gare: sprint 300 metri e 5000 ad eliminazione. A questo punto a parte i fratelli Sangiorgi che gareggeranno ancora nei trofei di Martinsicuro e di Santa Maria Nuova per gli atleti Bi Roller ci sarà qualche settimana di vacanze prima di riprendere con le competizioni di settembre.