Calcio, Canton torna alla Biellese: “ Una piazza così merita di giocarsi la vittoria del campionato”

Nuovo arrivo alla Biellese: la società bianconera ufficializza l'accordo con Alberto Canton per la stagione sportiva 2021/22. Esterno alto di sinistra, 25 anni a settembre, Canton torna a indossare la maglia bianconera che aveva già vestito nel triennio 2016-19. Dopo una stagione e mezza nell'Under 19 del Novara, intervallata da un breve capitolo con la Biogliese, è arrivata la chiamata dell'Orizzonti United e quindi quella della Biellese, la squadra della sua città. È in uscita dall'Oleggio, club con il quale ha vissuto le ultime due annate nel campionato di Eccellenza.

Queste le sue dichiarazioni da nuovo giocatore bianconero: “Sono molto contento di tornare qui, il club che ritrovo è migliorato, l'ambiente è più serio, ha cambiato le ambizioni e ci sono idee chiare. Una piazza così, oggi, merita di giocarsi la vittoria del campionato. La squadra della scorsa stagione ci è andata molto vicino, noi daremo il massimo per provare a fare meglio”.

Mister Alberto Rizzo commenta: “Alberto è un ragazzo di Biella, ha giocato in passato nella Biellese e oggi ha dimostrato voglia di tornare a essere protagonista con questi colori. Per noi è già un punto a suo favore. Quest'anno faremo leva sulla partecipazione, sulla parte emotiva: sotto questo punto di vista Alberto vuole darci una mano. Sotto l'aspetto tecnico, invece, è un ragazzo con grande qualità fisiche, dotato di rapidità, buone caratteristiche tecniche e ha gol nelle corde. Abbiamo ritenuto che potesse essere utile alla causa e l'abbiamo quindi accolto volentieri. È anche un bravo ragazzo, aspetto non secondario. Abbiamo individuato tutti gli elementi giusti per farlo tornare, dopodiché vale per me, per lui e per tutti gli altri sarà il campo a lasciare spazio alle parole, che contano poco. Dovrà lavorare molto e dimostrare di essere utile”.