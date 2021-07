Biella Motor Team in pista alla conquista dell'Ossola (foto di repertorio)

È arrivato alla settima edizione il Rally dei 2Laghi che si disputa in Ossola tra sabato 24, giorno in cui sono previste verifiche e shakedown, e domenica 25 luglio quando sono in programma le tre prove speciali da ripetere due volte. Partenza da Domodossola alle 8:01 prima di affrontare nell’ordine Fomarco, Montecrestese e San Domenico Ski. Riordino, alle 9.58, e poi assistenza a Domodossola prima della ripetizione delle tre PS. Arrivo a Varzo dalle 17.31.

La scuderia Biella Motor Team è al via con una rappresentanza ristretta ma agguerrita. La prima a partire, con il numero 77, è la navigatrice Martina Decadenti che correrà con Marcello Rizzo su una Suzuki Swift di classe R1. Due numeri dopo parte l’altro navigatore Alessandro Rappoldi, con Luciano Calini su una Renault Clio iscritta nella stessa classe. Infine il numero 87 è stato assegnato alla Peugeot 106 di classe K10 di Alberto Corsi e Nicolò Bottega.