Chimica, Pichetto incontra settore per strategia industriale: “Serve impegno per investimenti e occupazione”

Si è svolto oggi il tavolo della chimica presieduto dal viceministro dello Sviluppo Economico Gilberto Pichetto, con l'obiettivo di ridefinire una politica industriale per un settore strategico per il paese. All'incontro erano presenti i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, le aziende che operano sul territorio nazionale e sindacati di settore.

"Dobbiamo ridefinire una solida politica industriale per il settore", ha precisato Pichetto. " Ce lo chiede l’Europa, con il Green New Deal e la Transizione Ecologica, ma soprattutto ce lo impone una piena tutela della nostra industria chimica sia a livello di investimenti che di occupazione. E' il momento dell'impegno e della responsabilità di tutti per dare risposte reali alle domande che il settore ci pone con sempre maggiore insistenza".

Più in particolare la chimica italiana, con una produzione da 55 miliardi di euro nel 2019, si attesta come quarto settore industriale del Paese, vantando più di 2.800 imprese attive e circa 112 mila addetti diretti altamente qualificati che portano ad un indotto di quasi 300 mila persone. L'incontro, che si è svolto nella sede del dicastero di via Veneto, si aggiornerà a breve con tavoli tematici e gruppi di lavoro.