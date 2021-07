Ancora 4 passi al Geosito del Mucrone e tanto altro nell’(E)state a Oropa 2021

Le prossime attività culturali del programma di (E)state a Oropa 2021

Sabato 24 luglio Visita al Sacro Monte di Oropa (info sul sito web https://www.santuariodioropa.it )

Sabato 24 luglio ore 15:00 – Laboratorio POLLICIni VERDI: Le armonie cromatiche in natura

A causa dell’emergenza sanitaria (come già nel 2020) si sono dovute prevedere delle cautele e procedure per garantire il rispetto delle norme di distanziamento e quindi è necessaria la prenotazione e la limitazione a 7 partecipanti a laboratorio. Indispensabile la prenotazione online: https://forms.gle/8RxD3nTTDjruhXdf8 .

Questo incontro permetterà al bambino di acquisire la tecnica naturale per scoprire i colori complementari attraverso l’utilizzo dell’ occhio umano e del suo cristallino. Scopriremo le armonie cromatiche realizzando il cerchio di Itten, inventeremo nuove gradazioni accostandole a profumi, sapori ed emozioni...costruiremo il domino dei colori per giocare apprendendo anche a casa! Vi aspettiamo! Arrivata l’estate, il Giardino inizia il periodo di apertura completo che si protrarrà fino a fine agosto: tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (orario continuato).

Scuole, Centri Estivi e Gruppi organizzati potranno sempre chiedere informazioni per le visite e prenotare allo 015.2523058

IL GEOSITO DEL MONTE MUCRONE: 4 PASSI A 360° Domenica 25 luglio un nuovo appuntamento al Geosito del Monte Mucrone: l’attività è ricompresa nelle azioni del progetto “Scienza 100” che vede Compagnia di San Paolo come maggior sostenitore. Il programma prevede la visita guidata al Geosito (Stazione sup.re delle Funivie del Mucrone) e un’escursione (“4 passi a 360 gradi”) alla scoperta della storia geomorfologica della Valle Oropa, che ci permetterà di saperne di più sull’origine delle Alpi. Un modo intelligente di coniugare scienza e turismo… Attività gratuita adatta a tutti (consigliata a famiglie con bambini) con Accompagnatore naturalistico abilitato. Il costo del biglietto Funivie non è compreso. Sono previsti due turni giornalieri, uno con partenza alle ore 10:30 ed il secondo con partenza alle ore 14:30, il numero massimo ammesso di partecipanti è di 15 a turno. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro le ore 18:00 del giorno precedente preferibilmente attraverso il modulo online: https://forms.gle/6tYZGtNYuiXpuBvs6 oppure sul sito www.gboropa.it

ESCURSIONI GRATUITE CON ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO Sabato 31 luglio - Il Geosito del Monte Mucrone e le fioriture in alta quota Situato presso la Stazione superiore delle Funivie di Oropa, il Geosito del Monte Mucrone consiste in un’esposizione scientifica che illustra la genesi geomorfologica della vallata. ore 10:00 - Ritrovo presso pensilina Piazzale Funivie di Oropa. Grado di difficoltà: E Dislivello: 100 m circa (Costo viaggio A/R in Funivia a carico dei partecipanti) (Prenotazione obbligatoria, vedi sito web: www.gboropa.it/News/Primopiano/Estate21.htm

… COMINCIATE A SCALDARE GLI SCARPONCINI! Domenica 8 Agosto ritornano I viaggi incredibili con Angelo Alberta!

Angelo Alberta (l'esploratore più preparato e curioso del mondo…) torna nel Biellese per accompagnare il pubblico attraverso le incredibili meraviglie della natura ed affronta nuovamente il Monte Mucrone. Nel breve percorso che si snoda dall'arrivo delle Funivie Oropa sino al Lago del Mucrone, il nostro formidabile ed indomitissimo divulg-attore ci racconterà la montagna e le sue curiosità in maniera divertente e interessante, con aneddoti al limite dell'incredibile! «Viaggio incredibile sul Monte Mucrone», con Angelo Alberta Passeggiata naturalistico-teatrale per grandi e piccini, a cura di Claudio Callegari (Autore, regista e attore di Viaggi Teatrali) con il supporto di Clorofilla Soc. Coop. La passeggiata, teatralizzata e interattiva, è adatta a tutte le età, non richiede preparazione fisica e avrà una durata di circa 1/h 30' ore 15:00 - Ritrovo Stazione superiore Funivie di Oropa Attività gratuita e libera a tutti, ma con prenotazione obbligatoria (consultare il sito www.gboropa.it) e costo del viaggio A/R in Funivia a carico dei partecipanti. Info/Prenotazioni (015)2523058 - (331)1025960 | info@gboropa.it | www.gboropa.it/Giardino/Prenotazioni.htm