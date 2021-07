Gruppo Giovani Imprenditori, la delegazione biellese a “Storia Futura”

Il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Christian Zegna, insieme a Lorenzo Grosso e Cecilia Salussolia, hanno preso parte al 50° Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, fra Genova e Rapallo: “Storia futura”.

“Partecipare al convegno nazionale è stata una preziosa occasione per confrontarsi e per fare network – commenta il presidente Zegna –: il fatto che il mondo delle istituzioni e della politica abbia partecipato in modo ampio e trasversale al convegno, è stato significativo rispetto all’autorevolezza riconosciuta al GGI a livello nazionale”. Particolare attenzione è stata posta alla prospettiva: come viene sottolineato dagli organizzatori, la storia delle nostre imprese è una fucina di futuro, questa è la chiave per ridare forza al Made in Italy, al turismo e a ciò che ci rende unici.

Fra i temi emersi nella tre giorni ligure, il presidente biellese sottolinea gli elementi particolarmente rilevanti anche per lo sviluppo locale: “Credo che fra i temi prioritari che anche il Biellese deve tenere in considerazione per la sua “Storia Futura”, emergano in particolare tre punti: la transizione ecologica come prospettiva inevitabile che, dunque, va affrontata con strategia, senza improvvisare o lasciarsi cogliere impreparati; lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, come volano di ulteriore crescita; la digitalizzazione, che è al centro di un documento che il presente nazionale, Riccardo Di Stefano, ha consegnato al Governo. Il documento contiene anche la proposta elaborata a livello piemontese che punta a creare una “leva digitale”, una sorta di allenamento alle competenze digitali per tutti i ragazzi”.