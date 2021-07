Insieme a Pollone, musica e in scena la mostra “Un atto d'amore” dedicata agli operatori dell'ASL (foto di repertorio)

Continuano le serate di Insieme a Pollone nella accogliente piazza Delleani e, venerdì 23 luglio, alle 21, la Pro Loco propone una particolare serata. Una doppia proposta nella stessa serata, cultura e musica: la prima vedrà, in collaborazione con ASL Biella, l’inaugurazione della Mostra Fotografica “Un atto d'amore” dedicata agli operatori ASL BI impegnati nella gestione dell’emergenza Covid . Le foto, 40 scatti in formato 40x50 e 130 scorci in formato Polaroid realizzati da Filippo Sarcì e colleghi nel corso della piena emergenza pandemica del 2020/21, con il supporto dei fotoamatori di Fotogruppo Riflessi.

Le foto, raccontano dodici mesi vissuti e scanditi da momenti intensi passati all’interno del nosocomio dal personale dell’ASL BI insieme ai pazienti. Per l’occasione il Santuario d’Oropa, che ringraziamo, ha messo a disposizione della nostra Pro Loco il filmato Voci ai Volti a cura del regista Manuele Cecconello, un breve ma intenso reportage con le parole degli operatori sanitari e dei pazienti Covid biellesi. Sarà visibile anche un promo girato presso gli spazi di Biella Rugby, testimonial a favore della campagna vaccinale.

E poi a seguire ecco la serata musicale con due ospiti d’eccezione: Paola Matera, medico presso il Degli Infermi con la passione del canto innamorata della musica con una straordinaria voce curata in tanti anni di studio della musica, a deciso di unire al camice bianco la sua bella e potente voce. Ad accompagnare Paola al pianoforte Massimo Gioggia che molti conoscono in quanto, oltre ad essere musicista è anche scrittore e grande appassionato di auto d’epoca. Un viaggio nella musica italiana dagli 40 ai giorni nostri. La Proloco desidera ringraziare l’ufficio Comunicazione e l’URP della ASL BI per la collaborazione prestata. La Mostra Fotografica “Un atto d'amore” sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 9.30 alle 11.30 presso le sale espositive di Piazza Delleani 3 a Pollone e chiuderà il 10 settembre.