Precipita con l'auto da un dirupo: morto il vicesindaco di Rassa a 51 anni

Il vicesindaco di Rassa, Ezio Ferraris, ha perso la vita, nella tarda mattinata di martedì 20 luglio, precipitando con la sua auto per un dirupo sulla strada della val Sorba. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per i soccorsi insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia.

L'incidente è avvenuto sulla SP 82 e ha coinvolto il solo occupante della Suzuki Gran Vitara, che ha perso la vita nello schianto. Ferraris aveva 51 anni. Presenti l'elisoccorso del 118, il Soccorso Alpino e Carabinieri.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura e a tagliare le lamiere per riuscire a estrarre la vittima dall’abitacolo. Le cause dell’incidente sono da accertare.