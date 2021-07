Incidente auto-moto a Masserano, 19enne finisce in ospedale (foto di repertorio)

Nuovo incidente sulle strade del Biellese. A rimanere coinvolte nel tardo pomeriggio di ieri, 20 luglio, a Masserano un'auto condotta da una 48enne e una motociclo guidato da un 19enne.

Ad avere la peggio proprio quest'ultimo, rimasto lievemente ferito nell'impatto e trasportato in ospedale per le cure del caso dal personale del 118; illesa, invece, la donna alla guida. Sul posto gli agenti di Polizia per ricostruire la dinamica del sinistro.