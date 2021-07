Dolore a Gaglianico per la morte di Maria Teresa Ragno (foto di repertorio)

La comunità di Gaglianico piange la morte di Maria Teresa Ragno, apprezzata insegnante delle scuole del paese. Aveva 80 anni ed era una docente stimata in tutto il Biellese. Lascia nel dolore l'amato marito Rocco La Malfa, dirigente scolastico, il figlio Stefano, ex assessore del comune di Biella, familiari e colleghi.

“Mamma è venuta a mancare ieri, dopo lungo periodo di malattia – scrive il figlio sui social - Non si è mai pronti per momenti come questo e ringrazio tutti quelli che sono vicini a papà e a me”. Il funerale, organizzato dalle Onoranze Funebri Figli di Mosca Giacomo, avrà luogo domani, alle 10, a Gaglianico.