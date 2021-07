Biellese in lutto per la morte del dottor Biagio Barboso (foto di repertorio)

Biellese in lutto per la morte del dottor Biagio Barboso, mancato all'affetto dei suoi cari ieri all'età di 91 anni. Originario di Robbio Lomellina, nel Pavese, si trasferisce nella nostra provincia una volta terminati gli studi universitari aprendo un studio medico in città. Apprezzato reumatologo, ha collaborato per anni con l'ASL Vercelli.

Appassionato di pesca e di arte, era una persona polivalente ed estremamente altruista. “Una persona dotata di una forte vitalità – raccontano i familiari – Socievole e curioso”. Il Santo Rosario sarà celebrato nella Cattedrale di Biella oggi, alle 17.30. Sempre in Duomo, avranno luogo i funerali, organizzati dalle Onoranze Funebri Defabianis, domani, giovedì 22 luglio, alle 9.30.