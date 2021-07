Momenti di preoccupazione questa mattina in via Ogliaro, a Biella per un incidente stradale avvenuto nelle vicinanze di un'abitazione, Secondo le prime ricostruzioni un uomo sulla trentina avrebbe perso il controllo del suo mezzo urtando contro il muro di protezione di una casa.

Sul posto, oltre alla Polizia locale di Biella per i rilievi, anche il personale della Protezione Civile per mettere in sicurezza il tratto di strada danneggiato. Fortunatamente non si sono registrati feriti.