Auto colpisce palo luce e cartelli stradali e finisce nel fosso: momenti di paura per un 21enne (foto di repertorio)

Saranno da chiarire le cause del sinistro stradale autonomo avvenuto intorno alle 2.15 di questa notte lungo la Trossi, in prossimità del Centro Commerciale Gli Orsi di Biella.

Secondo le prime ricostruzioni, l'auto avrebbe prima divelto un palo della luce, poi colpito un paio di cartelli stradali e infine terminato la sua corsa in un fosso, a pochi metri dalla strada principale.

L'auto ha riportato seri danni mentre la conducente, una 21enne di Biella, è rimasta fortunatamente illesa ma visibilmente spaventata. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e la Polizia per i rilievi del caso.