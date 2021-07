Netro, sold out la Festa della Birra nel primo weekend

Si è concluso domenica 18 luglio il primo weekend della festa della birra di Netro che, pur tra le tante incertezze tipiche di questo periodo, è stato un successo: “Inizialmente eravamo timorosi – confessa la presidente della Pro Loco Barbara Apollo – ma è andata benissimo, c’è stato molto senso civico da parte di tutti”.

Le tre serate di festeggiamenti (da venerdì 16 a domenica 18 inclusi) hanno raggiunto il tutto esaurito, testimoniando la qualità dell'organizzazione e la voglia di tornare alla normalità della cittadina biellese. Il tutto si è svolto mettendo la sicurezza al primo posto, grazie alla divisione in due zone dell'evento (cena e concerto), ambedue con disponibilità di posti a sedere.

È con i migliori auspici e propositi che ci si avvia al prossimo fine settimana in cui cibo e musica saranno nuovamente i protagonisti assoluti. Si parte venerdì 23 con il concerto degli Explosion per proseguire sabato con una cena speciale a base di cozze alla tarantina e lumache alla parigina, in compagnia della musica anni ’70 – ’80. Domenica 25 l’orchestra di Matteo Tarantino concluderà l'evento. “Sono un po’ agitata – racconta la presidente – ma c’è stata grande responsabilità e questo mi fa essere fiduciosa”.