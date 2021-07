Foto-libro “Panchine Rosse, stop alla violenza” disponibile il volume

Il foto-libro Panchine Rosse con le foto di Stefano Ceretti, presentato venerdì scorso nella suggestiva cornice di Palazzo Ferrero e successivamente in piazza Cisterna, sta registrando grande interesse. Già nella stessa giornata di venerdì scorso ne sono state vendute 41 copie per un totale incassato di 492 euro, cifra che sarà devoluta alla Casa Rifugio sul territorio, ma nel frattempo ci sono stati ulteriori ordini e richieste di informazioni.

“Sono molto contenta dell’iniziativa – commenta l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Biella, Gabriella Bessone – perché siamo riusciti a dare risonanza a queste opere che, oltre ad abbellire i nostri comuni, sono testimoni che aiutano a mantenere alta la guardia su questo delicato tema. Voglio ringraziare tutte i componenti del Tavolo Panchine Rosse per la collaborazione prestata, i Sindaci dei comuni che hanno aderito, l’assessore alle pari Opportunità della Regione Piemonte Chiara Caucino per la preziosa presenza, il prefetto di Biella Franca Tancredi per il video-messaggio inviato e la Consigliera delle Pari Opportunità della provincia di Biella, Ilaria Sala. Continueremo a promuovere il libro anche per dare sempre maggior supporto alla Casa Rifugio”.

Ricordiamo che il libro costa 12 euro e potrà essere pagato tramite bonifico all’Associazione Underground (IBAN IT18X0503422300000000003221 inserendo come causale CASA RIFUGIO), successivamente le copie potranno essere ritirate la settimana successiva all’effettuazione del bonifico presso l’Ufficio Stampa del Comune di Biella – via Battistero 4, nei seguenti orari: lun-mar-mer 9-12,30 / 14,30-17,00). Il ricavato sarà devoluto alla Casa Rifugio presente sul territorio.