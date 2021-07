Europei di calcio a segno per la raccolta fondi di Salussola per l'edicola votiva a San Pietro Levita

Gli Europei di calcio sono stato un evento positivo a Salussola. Non solo hanno creato aggregazione tra gli sportivi presenti ma hanno contribuito a centrare un importante obiettivo, come riferisce il Comune sui propri canali social: “Si rende noto che la partecipazione e l'affluenza del pubblico alle proiezioni delle partite della Nazionale Italiana ai recenti campionati Europei ha permesso di raggiungere un risultato senza dubbio positivo dal punto della raccolta fondi per l'edicola votiva a San Pietro Levita. Le offerte e gli incassi del servizio bar, al netto delle spese, sono state di 1128 euro, e ora sono nelle disponibilità della Pro Loco di Salussola in apposito conto.Si ringraziano ancora ancora tutti i concittadini che ha partecipato alle serate, le aziende e i volontari che hanno contribuito alla riuscite dei tre eventi dedicando tempo e impegno”.