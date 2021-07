A Piedicavallo vanno in scena le sfide a suon di tarocchi dopo un anno di stop Covid

Tornano le gare di tarocchi a Piedicavallo. Dopo un anno di stop per l'emergenza Covid andrà in scena 10° Memorial Gian Vittorio Zorio Prachin, organizzato da Pro Loco e Società degli Operai di Piedicavallo e in programma alle 14.30 di domenica 25 luglio, nei locali della Società Operaia. La mascherina è obbligatoria per tutti, a seguire cena riservata ai soci per un massimo di 30 partecipanti. Per informazioni: 333.1842265.