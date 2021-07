Dalla TV al campo gara: Luca Traina in coppia con Alberto Bonino alla 4° prova del Msp Unicef Italia

Il noto conduttore televisivo Luca Traina conduttore di Mud War e artefice di numerosi progetti che hanno portato grande visibilità al mondo dell'off road prenderà il via come navigatore del pilota biellese Alberto Bonino alla quarta prova del Trofeo Msp Unicef Italia.

La location sarà il crossodromo del Sassello in provincia di Savona domenica 25 luglio. L'equipaggio sarà ai nastri di partenza con la Mini Tdi della Pirata Racing seguita dalla carrozzeria Bonino. "Sono molto entusiasta - afferma Bonino - Luca è una persona estremamente disponibile, molto legata al mondo del fuoristrada e assolutamente non influenzato dalla sua notorietà. Gli appassionati di motori hanno molta stima di lui e mi ha fatto davvero piacere che abbia deciso di affrontare con me questa avventura".