Miagliano, il vicesindaco Vinetti e Corradino in visita a Villa Poma (foto dalla pagina Facebook di Residenza per Anziani Villa Poma)

Gradita sorpresa alla Residenza per Anziani Villa Poma di Miagliano. Nei giorni scorsi il sindaco di Biella Claudio Corradino e il vice di Miagliano Mauro Vinetti hanno raggiunto la struttura per scambiare alcuni momenti di allegria con gli ospiti. Un gesto che non è passato inosservato tra i presenti, ben lieti di scambiare due parole con i due visitatori.