Divertistudio, centro estivo di Spazio Ragazzi aperto tutto agosto

I centri estivi di Spazio ragazzi Divertistudio sono aperti per tutto il mese di Agosto. Quest’anno vi proponiamo le seguenti soluzioni per l'estate:

1.“Summer Village 2021” il Centro Estivo di Spazio Ragazzi Divertistudio, per bimbi dai 6 ai 13 anni. Attivo fino a Venerdì 10 Settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, presso la sede del Divertistudio in Piazza Falcone 3 a Biella; saremo aperti tutto il mese di Agosto. A causa delle norme in materia di contenimento da Covid-19 i posti saranno limitati; potremo accogliere fino ad un massimo di 24 bambini.

2. “Junior Club Alba Marina” (il Centro Estivo per bimbi dai 6 agli 11 anni) e “Teen Club Alba Marina” (il Centro Estivo per ragazzi dai 12 ai 14 anni) al Centro Sportivo "Alba Marina" di Valdengo. Attivi fino a Venerdì 27 Agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00, presso il Centro Sportivo "Alba Marina" di Valdengo (con possibilità di pre dalle 8.00).

Tantissime le novità di quest'anno, a partire dal tema: “COMICS l'estate a fumetti”, un viaggio fantastico alla scoperta del meraviglioso mondo dei Fumetti, le origini, le storie dei personaggi, le loro avventure e le morali educative. Poi tanti laboratori creativi, ludici, culturali e didattici, le uscite alla scoperta del territorio e ancora tanto sport, con la possibilità di fruire della fantastica location dell'Alba Marina con piscina, campi da tennis, basket, calcetto, pallavolo e molto altro ancora. Per i vostri bimbi sarà un'esperienza unica e indimenticabile, e nulla sarà lasciato al caso.

Tutte le attività e i laboratori sono stati progettati nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione da Covid-19 e tutto il personale è stato formato ed istruito di conseguenza. I moduli devono essere richiesti, compilati e consegnati entro il 30 Luglio 2021. Per info contattare 348.0188561, WhatsApp, al numero +39 338 8675 806 oppure scrivere a divertistudio@gmail.com.