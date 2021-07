Pallacanestro Biella c'è, in arrivo da Tortona Morgillo

Una volta il lunedì sera, quando non esistevano le piattaforme televisive nè le tv a pagamento era la serata ideale per vedere i film in cassetta, oggi con l’offerta on demand qualsiasi momento e buono. Per Pallacanestro Biella invece il lunedì sera sta diventando la giornata degli annunci.

Scherzi a parte dopo i Cda che si sono tenuti al lunedì sono stati annunciati il nuovo GM Damiano Olla e il nuovo capo allenatore Andrea Zanchi. Ieri l’annunciata ricapitalizzazione di 150 mila euro ha avuto corso, un’operazione che permette alla società di iscriversi al nuovo campionato di A2 e di programmare la nuova stagione che sarà annunciata sicuramente nell’attesa conferenza stampa di venerdì quando Olla e Zanchi si presenteranno.

Nell’attesa si stanno mettendo a punto alcuni tasselli, sempre nell’ottica verde già preannunciata, al di là di Berdini e Vincini, ieri Pollone ha arringato i tifosi via Facebook, mentre è di pochi minuti fa l’annuncio di un nuovo lungo, Alessandro Morgillo, proveniente da quella fucina di talenti che è la Bertram Tortona fresca vincitrice dei play off per l’accesso nella massima serie. Biella c’è.