Calcio, raffica di colpi in casa Valdengo: Torta torna alla Fulgor

Raffica di colpi per la Fulgor Ronco Valdengo. La società biellese annuncia ufficialmente sui propri canali social gli arrivi in rossoblù di: Michael Bottone (attaccante), Stefano Vanoli (centrocampista), Alessandro Sella (difensore), Matteo Torta (centrocampista), i giovani Eros Tampellini e Riccardo Beretta, Pietro Fattarella e Francesco Mastrolillo (entrambi portieri). Bottone, classe '92, ha giocato in serie D con le casacche di Borgomanero e Sacilese. In Eccellenza ha vestito le maglie di Sestese e Biellese, con una parentesi alla Chiavazzese. “Sono contento di poter far parte di questa società – dichiara - Non vedo l’ora di poter scendere in campo. Nel calcio non si guarda indietro, sono qui per scrivere la mia storia alla Fulgor e sono certo che sarà una stagione importante!”.

Il '95 Vanoli è un giocatore dotato di una tecnica sopraffina che lo porta a ricoprire tutti i ruoli della mediana con esperienze alla Biellese, Alice e Oleggio. La coppia Fattarella-Mastrolillo è formata da due estremi difensori di talento che hanno vestito rispettivamente le maglie di Novara-Pro Vercelli-Biellese-Gozzano e Torino-Orizzonti-Alicese. Torna a casa, invece, Torta, protagonista di tante battaglie con la maglia del Valdengo: “Mi ha cercato mister Peritore, quando ha messo giù il telefono mi è subito venuta voglia di tornare. Questa è la società in cui ho tirato i primi calci al pallone, sono cresciuto qui. Ho fatto le mie esperienze, sono tornato più maturo e ho fatto cinque anni di fila meravigliosi. Poi ho cambiato di nuovo squadra ma sono tornato con motivazioni ancora superiori. Ritrovo persone dello staff che ho avuto in passato e con cui mi sono trovato benissimo. In poche parole, torno a casa”.

Sella è un giocatore duttile, capace di giocare come centrale di difesa ed esterno di destro, cresciuto nelle giovanili della Biellese. Infine, due classi '00, si accasano alla Fulgor: l'attaccante Tampellini con precedenti esperienze a Stresa e Varallo mentre Beretta è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Novara e poi passato a Borgosesia.