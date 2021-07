Calcio, novità al Città di Cossato tra arrivi e nuovi obiettivi: “Chiederemo di partecipare all'Eccellenza”

Da pochi giorni si è conclusa la stagione sportiva 2020/21, condizionata dell'epidemia Covid. E per il Città di Cossato è tempo di bilanci, comunicati in una nota stampa agli organi locali: “Un'annata che ha visto tutti i membri della società, a cui vanno i più profondi ringraziamenti, impegnati a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel miglior modo possibile, come un plauso va ai ragazzi ed ai loro genitori che hanno dato fiducia alla società ed hanno proseguito con gli allenamenti prima e le partite poi. Si è, quindi concluso anche il Programma Tecnico Quinquennale, al termine del quale il Cossato risulta essere l'unica, nella provincia di Biella, ad aver ottenuto contemporaneamente la qualifica di Scuola Calcio Elite ed essere selezionata, dalla Figc, per il Progetto di Sviluppo Territoriale. Unica Società a partecipare al Campionato Esordienti Elite con la possibilità di giocare con Società professioniste e con le più importanti Società del Piemonte. Unica società ad avere una propria Scuola Portieri interna (Giovani Numeri Uno) per tutte le categorie del Settore Giovanile e della Scuola Calcio con ben 5 Preparatori. In questi 5 anni il Città di Cossato è stata in grado di qualificare tutte le squadre dell'Agonistica ai rispettivi Campionati Regionali, entrando nel Ranking delle migliori 30 società in Piemonte e di partecipare con successo al Campionato di Promozione, facendo esordire in Prima Squadra molti giovani provenienti dal proprio Settore Giovanile”.

Così è partito il nuovo programma 2021-26. “Da luglio è iniziato il nuovo Progetto Tecnico Quinquennale che ha visto, da subito, l'organizzazione degli Open Days – spiegano i blues - Allenamenti utili a far conoscere meglio la nostra realtà, i nuovi istruttori e a organizzare le rose per i Regionali e l'Attività di Base. Ancora in corso, invece, il Camp riservato ai Portieri con il Preparatore professionista (Pro Vercelli), Fabio Ronzani. Nel nuovo Programma è previsto, anche, un potenziamento dell'Area Tecnica, grazie alla nomina di un nuovo Consulente Tecnico esterno che redigerà le linee guida per Scuola Calcio ed Agonistica ed affiancherà gli Istruttori nella loro attività di insegnamento. 2 nuovi Preparatori Atletici (laureati in Scienze Motorie) saranno inseriti nello Staff dell'Agonistica. Verranno integrate anche la sezione Organizzativa con l'ingresso di nuovi collaboratori e l'area Scouting. Verrà, inoltre, istituito un gruppo di lavoro per i tornei e manifestazioni. La Scuola Portieri verrà estesa anche alla categoria Juniores ed integrata con 2 nuovi Preparatori”.

E sulla Prima Squadra: “Cossato – annuncia - chiederà di partecipare al Campionato di Eccellenza con una rosa in cui saranno inseriti ragazzi del nostro Settore Giovanile”. Intanto, sui canali social della società, sono stati annunciati i primi colpi di mercato: a centrocampo prenderà posto il classe '97 Riccardo Canessa, con un passato nelle giovanili del Torino e giocatore d'esperienza in Serie D. Momoh Sani Mohammed sarà il nuovo attaccante dei Blues, con tanti goal all'attivo nei suoi tabellini. Due innesti di grande livello per la rosa di mister Forzatti.

“Un Progetto, quindi, ben definito e di assoluto valore, basato su investimenti in persone e nuova organizzazione – sottolinea il Città di Cossato - che, siamo certi, darà continuità all'attività ed ulteriore crescita a società e ragazzi”.