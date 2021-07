Calcio, che colpo alla Biellese: arriva a centrocampo Angelo Panatti

La Biellese batte il primo colpo di mercato. Poco fa la società laniera ha comunicato l'accordo con Angelo Panatti, centrocampista di 24 anni, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter fino a raggiungere la formazione Primavera. Dopo aver fatto esperienza con l'Under 19 dello Spezia e della Spal, nell'estate del 2016 passa alla Pro Sesto in Serie D e nelle stagioni successive mantiene la categoria giocando con le maglie dell'Inveruno, del Borgosesia e del Sondrio.

Durante la pandemia ha scelto di trasferirsi vicino a casa, nel campionato di Eccellenza, firmando per la Pontelambrese. Queste le sue dichiarazioni da giocatore bianconero: “Sono contento della scelta che ho fatto. Biella mi ha già colpito, in Eccellenza ci sono poche strutture del calibro della Biellese. Ho parlato con il presidente Rossetto e il direttore sportivo Turetta e non vedo l'ora di incominciare questa nuova avventura. Sono contento di aver firmato per una piazza importante e sostenuta da una tifoseria storica, sopra di almeno due categorie rispetto alla media. Obiettivi? Vincere, voglio farlo con questa maglia, per me e per la società che merita sicuramente un campionato diverso. Peccato aver solo sfiorato la Serie D la scorsa stagione, di sicuro ci riproveremo quest'anno. Ho sentito anche mister Rizzo: non lo conosco personalmente e mi ha fatto una buonissima impressione. Abbiamo le stesse idee di calcio e questo è già un ottimo punto di partenza”.

Così dichiara il ds Turetta: “Panatti è il primo nuovo tassello della stagione 2021/22, un giocatore che abbiamo seguito con attenzione e voluto fortemente. È un ragazzo in gamba, tecnicamente di qualità e con un buon livello di esperienza costruito in tanti anni di settore giovanile all'Inter e in altre piazze rinomate come Spezia e Spal. Può ricoprire più ruoli in mezzo al campo, ha il vizio del gol e un percentuale di assist sopra la media. È un ragazzo per bene, che conosce la categoria pur avendo giocato per diversi anni in campionati superiori; è molto attivo e attento all'obiettivo che vuole perseguire. Angelo ha fame di risultati e di Biellese”.