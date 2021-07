Buone prove nel weekend per l'Iron Biella

Gare individuali per l'Iron Biella, presente con Marta Angelino, Gregorio Simoncelli e Simone Zorio. Domenica in apertura di giornata si è svolta la Staffetta Mixed Relay con la possibilità di formare squadre con atleti di diverse società.

Vittoria in volata per la staffetta dell'area Macro Sud davanti alla staffetta composta da Angelino, Simoncelli, Chiorboli, Gai. Grande soddisfazione tra i ragazzi biellesi per questo risultato.