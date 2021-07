Tragedia nella vicina Valsesia, estratta una persona senza vita dall'auto

Tragedia nella vicina Valsesia. Una persona è deceduta a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto sulla Provinciale 82 poco prima delle 12 di oggi, 20 luglio, in località Rassa.

Sul posto si sono portati l'elisoccorso del 118, il Soccorso Alpino, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e a tagliare le lamiere per riuscire ad estrarre la vittima dall'abitacolo. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, in attesa del medico legale per ulteriori accertamenti.