Quaregna, 25enne trovato positivo all’alcol test e finisce nei guai

Si intensificano i controlli preventivi dei Carabinieri nelle strade del Cossatese nel fine settimana. Un automobilista fermato per guida in stato di ubriachezza. Alle quattro della notte di sabato, nel corso di un posto di controllo effettuato sulla via Sella di Quaregna Cerreto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cossato hanno fermato un venticinquenne alla guida della sua auto.

Il giovane manifestava evidenti segni di alterazione alcolica e per questo motivo i militari lo hanno sottoposto all’esame etilometrico. Lo strumento ha riportato un valore di tasso alcolico di 1,30 mg/litro, superiore a quello massimo tollerato dalla normativa vigente. Al trasgressore i militari hanno contestato lo stato di ubriachezza e immediatamente ritirato la patente, che sarà inviata alla Prefettura per gli aspetti di competenza. Il mezzo è stato recuperato da un familiare.

Dal Comando di via Marconi sarà trasmesso un dettagliato resoconto dell’accaduto alla Procura della Repubblica di Biella per la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada.