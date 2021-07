La storia di Candelo e del suo Ricetto raccontata in Rai (foto dalla pagina Facebook di Paolo Gelone - sindaco di Candelo)

Il Ricetto di Candelo torna nuovamente in tv. Ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook il sindaco Paolo Gelone: “Oggi possiamo finalmente ufficializzare che questo servizio, girato ad aprile, andrà in onda venerdì 23 luglio alle ore 21.15 su Rai5 e su RaiPlay. Si tratta della puntata di chiusura della serie, un episodio ambientato tutto in Piemonte, con diverse scene girate nel borgo anche con la collaborazione del nostro Cesare Augusto, grande testimone delle nostre tradizioni, che ha raccontato la storia di Candelo al conduttore Andrea Angelucci, giovane e dinamico archeologo, guida turistica e travel designer. Continua la promozione nazionale di qualità di Candelo e l'azione di comunicazione e valorizzazione del paese: avanti tutta”.