Celebrazioni a Miagliano per la festa patronale di Sant'Alessio

Nei giorni scorsi si è celebrata a Miagliano la festa patronale di Sant'Alessio. Durante le celebrazioni in chiesa il sindaco Alessandro Mognaz ha utilizzato parole accorate: “Celebriamo non solo la festa di una comunità, ma la speranza che la socialità a cui siamo abituati possa superare le difficili conseguenze derivanti dalla pandemia, senza trascurare i problemi che da sempre meritano attenzione come i cambiamenti climatici, di cui siamo tristemente a conoscenza. Lo spirito della comunità possa sempre tenere quindi alta l’attenzione affinché non venga meno la voglia di stare insieme, pensando al nostro futuro”. Dopo la funzione, è seguito un aperitivo in piazza e il tradizionale pranzo presso la trattoria miaglianese.