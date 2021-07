A Borriana la sala consigliare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

“Questa non è soltanto una targa, ma anche una memoria: togliendo il velo a questa targa la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino tornerà viva”.

Con queste parole, ieri, lunedì 19 luglio, il sindaco di Borriana Francesca Guerriero ha accolto i suoi colleghi primi cittadini, il Presidente di Libera Biella Domenico Cipolat, personalità politiche biellesi, tutte le massime autorità delle forze dell'ordine della provincia, ed un gruppo di motociclisti alla cerimonia di intitolazione della sala del consiglio comunale ai Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Ieri ricorreva il 29° anniversario della strage di Via D'Amelio a Palermo, in cui vennero uccisi il giudice Borsellino e quattro donne e uomini della sua scorta. La cerimonia è infatti proseguita con l'intervento del vice sindaco di Borriana, Silvia Pezzana, e con il ricordo di quella tragica domenica, e della precedente strage di Capaci che ammazzò il Giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la sua scorta.

Francesca Guerriero, visibilmente emozionata, ha poi spiegato come è nata questa iniziativa: “Ringrazio il gruppo consigliare di minoranza di Fratelli d'Italia che, il luglio scorso, ha presentato una mozione per intitolare la sala a Borsellino. Noi abbiamo accolto l'idea con orgoglio, ma comprendendo anche Falcone perchè Paolo e Giovanni erano una cosa sola. Da oggi tutti coloro che entreranno in questa sala saranno consapevoli che ogni azione non può essere compiuta senza memoria e che non c'è alcun futuro senza memoria. La memoria di questi uomini e donne che hanno vinto la paura per fare il loro dovere: un insegnamento morale, etico e civile per tutti noi e soprattutto per i giovani”.

“Una delle giornate più importanti da quando presto servizio in questo territorio. – ha sottolineato Davide Garra, Vicario del Prefetto - Una giornata che si celebra grazie all'unità dei consiglieri comunali verso un'unico obiettivo: ricordare Falcone e Borsellino, che sono soltanto alcuni dei caduti della guerra alla mafia, questa guerra che continua. Borsellino ci ha insegnato il concetto di coraggio consapevole: dopo Capaci si aspettava che potesse capitare anche a lui e ha dato l'esempio fino all'ultimo. Borsellino diceva che “Quando i giovani riconosceranno il disvalore della mafia questa svanirà”.

Anche Toni Filoni, sindaco di Mongrando e Referente Provinciale dell’Associazione a Tutela della Legalità Avviso Pubblico, ha posto l'accento sull'unità di intenti: “Questa giornata dimostra che quando c'è unità le cose vengono fatte. La mafia c'è ancora, il giudice Gratteri, da 25 anni sotto scorta perché principale nemico della N'drangheta, è l'erede di Falcone e Borsellino, e la collaborazione dei grandi pentiti sta modificando la storia della criminalità organizzata. Ma i nostri piccoli comuni portano avanti la battaglia della legalità accendendo i riflettori. Quindi dobbiamo intitolare a tutte le persone uccise dalla mafia altre sale consiliari e le scuole. Noi di Avviso Pubblico, da settembre, inizieremo una battaglia contro il gioco d'azzardo, perchè la criminalità nasce sempre dai soldi”.

D'accordo sull'intitolare scuole ed aule alle vittima della mafia anche l'Assessore Regionale Elena Chiorino: “Iniziative come queste dimostrano che siamo sulla strada giusta. Il ricordo di Falcone e Borsellino unisce la politica, i loro nomi e quelli delle donne e uomini delle scorte devono rimbombare in ogni aula consigliare ed ogni scuola. Ci hanno insegnato il coraggio, che significa andare avanti nella guerra alla mafia anche se si ha paura, quello delle persone che amano il nostro paese ed il nostro popolo ed odiano la mafia. Ringrazio i magistrati e le forze dell'ordine per questa guerra: nessun cittadino o imprenditore che denuncia deve sentirsi solo”.

Una volta scoperta, la targa in onore a Falcone e Borsellino ha ricevuto la benedizione del parroco di Borriana Don Andrea Crevola. “Gesù diceva – ha ricordato il parroco – che non c'è amore più grande di quello che dona la vita. Falcone e Borsellino hanno dato la vita per donarla agli altri e per garantirgli libertà e giustizia”.