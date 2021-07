Ad Ailoche l'estate è di casa con il Cammino di San Carlo, cene e Speed Date targato Pro Loco

Il Cammino di San Carlo Borromeo sarà la manifestazione più importante organizzata dal comune di Ailoche per l'estate: un percorso sulle orme del santo che, partito da Arona, ha attraversato il territorio biellese fino alla via Francigena. La ricorrenza si svolgerà al santuario Brugarola, storica costruzione risalente al ‘700 e intitolata alla Madonna di Oropa.

Cena con pesce e speed date saranno invece i protagonisti di inizio e fine agosto. I due eventi sono targati Pro Loco, anche se non ancora confermati definitivamente. Durante lo speed date (appuntamento veloce) sarà possibile sedersi ad un tavolino ed incontrare altre persone con cui fare conoscenza. Al termine dell'appuntamento, se tutto è andato per il meglio, si potrà lasciare il proprio “ok” agli organizzatori e, in caso anche l'altra persona abbia dato il suo consenso, verranno scambiati i numeri di telefono.