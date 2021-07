A Caprile si continua a lavorare per i danni dell'alluvione

Proseguono a gonfie vele i lavori per ripristinare i danni causati a seguito all'alluvione del 2 ottobre scorso nella frazione Chiesa di Caprile a cui seguiranno quelli per la sistemazione della parte più a monte, dove il dissesto è stato minore. In programma anche il completamento dell'asfaltatura sul tratto di strada verso Noveis.