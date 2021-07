Taekwondo, nuove cinture in casa New Generation

Il mondo del Taekwondo ha vissuto due mesi di importanti attività sia a livello nazionale che regionale. Dopo lo stop di oltre un anno dettato dall’emergenza pandemica, nei mesi di giugno e luglio la Federazione Italiana Taekwondo ha organizzato a Formia le sessioni di esame e di aggiornamento per i tecnici, a cui hanno preso parte anche i tecnici Stefano e Giorgio Moi della società New Generation Taekwondo.

La società inoltre si è dedicata per molte settimane alla preparazione degli esami di passaggio di Dan (per conseguire il primo grado di cintura nera e i gradi successivi) che si sono svolti a Torino domenica 11 luglio: una sessione estiva molto attesa e che ha visto la partecipazione di oltre 30 candidati in Piemonte, e alla quale hanno partecipato, con esito positivo, sei allievi della New Generation residenti nelle province di Biella e Vercelli.

La società si congratula con i nuovi Dan: due nuove cinture nere (grado di I Dan), Paola Rosati di Roasio e Enea Umilio di Cossato, due II Dan con Gaetano Bellardita di Romagnano Sesia e Luce Allorio di Candelo, infine due III Dan, Giorgio Moi e Giorgio Cracco, entrambi di Roasio.