Sappino e Givonetti, le due pilote biellesi convocate per la Sei Giorni di Enduro

Dal 30 agosto al 4 settembre le nostre pilote saranno chiamate con la squadra femminile a sfidare squadre da tutto il mondo nella 95° edizione della Sei Giorni Internazionale di Enduro (Six Days 2021). L’Enduro, uno sport spettacolare ed impegnativo. Si corre in moto in fuoristrada su prove speciali cronometrate e con tempi di percorrenza imposti. Pietre, fango, polvere, sono le condizioni che i piloti si possono trovare partecipando alle gare.

L’Enduro prevede una grande preparazione fisica “completa”, l’affiatamento con il proprio mezzo è importantissimo ed è questo che rende pilota e moto un tutt’uno. La sede logistica della Six Days sarà a Rivanazzano Terme, in provincia di Pavia, dove per 5 giorni ci saranno gare di enduro: percorsi tecnici e tracciati spettacolari di 200km al giorno in fuoristrada e l’ultimo giorno la prova di motocross. Durante le gare parteciperanno squadre provenienti da tutto il mondo.

Grande soddisfazioni per due pilote biellesi tra cui Anna Sappino, classe 1974, in sella da quando aveva 16 anni per una scommessa con la mamma: “Se ti promuovono a scuola potrai comprarti la moto” e così fù, un’Aprilia 125 con cui andare in giro. A 18 anni la prima moto da cross per poi passare all’enduro. 9 volte campionessa italiana di Enduro, alla sua quarta esperienza con la Sei Giorni e per la terza volta nella nazionale.

Quest’anno correrà su una moto Beta 200 2t ed ha spiegato: “In Italia non c’è una vera e propria squadra nazionale di Enduro, ogni anno ne viene formata una convocando i migliori piloti della stagione. Nel resto del mondo invece ci sono dei professionisti di questo sport e le squadre sono ufficiali e annuali”.

Elisa Givonetti, 18 anni, in sella da quando aveva 5 anni grazie alla passione del papà, gareggia da quando ne aveva 8. Emozionata, sta facendo il conto alla rovescia per la gara che la vedrà correre su moto TM125. Per il futuro: “Conto di continuare a correre ed allenarmi e cercherò di mettere insieme scuola e sport”, racconta Givonetti, che ad ottobre inizierà il percorso di studi presso la facoltà di Biotecnologie di Novara.