Pallacanestro Biella, dopo lo staff tecnico si lavora per la squadra della prossima stagione (foto di repertorio)

Trovato lo staff tecnico, ora Pallacanestro Biella sta lavorando alla squadra per la prossima stagione. Punto fermo sarà sicuramente Nicola Berdini il play tascabile che con un contratto di due anni ha dimostrato di saper reggere la pressione e ha dato una mano importante alla permanenza nella massima serie. Lui sarà la pietra angolare su cui Olla e Zanchi costruiranno la prima squadra.

Il budget sicuramente risicato non permette molti voli pindarici ma la ripartenza sarà legata proprio ai giocatori che a giugno hanno tagliato un traguardo importante per questa società. Ci permettiamo di sottolineare che un gran colpo sarebbe quello di continuare ad avvalersi delle prestazioni di Federico Miaschi, cresciuto prepotentemente all’ombra del Mucrone e che quest’anno potrebbe letteralmente esplodere, dotato di buon tiro e con ottime penetrazioni offensive che potrebbe accrescere ulteriormente il valore della squadra; cosi come le conferme di Pollone, Vincini ma anche Barbante permetterebbero a Zanchi di avere l’ossatura di una squadra già determinata.

L’esperienza di Laganà sarebbe un ottimo ingrediente, mentre per il capitolo americani bisogna cercare di indovinare l’acquisto perfetto: un tipo alla Carroll insomma.