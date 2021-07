Le gare dei Climb Runners nelle parole di Enzo Mersi FOTO

Settimana di gare per i Climb Runners. In settimana spazio a strada e pista con i 5000 a Trento in cui Roberto di Pasquali sigla un bel 15 29, di qualche secondo superiore al suo primato ma che dimostra sempre un bel livello di un atleta in continua evoluzione, che ha fame di risultati. E questo lo dimostra la vittoria il giorno successivo al giro del belvedere di Cavaglià.Buone notizie anche da Lorenzo Gardini, che migliora notevolmente il personale sui 5000 nella gara di Saluzzo di mercoledì sera, portandolo a 15 min 51 sec!

Il lavoro e la giusta mentalità! Passiamo al weekend partendo da sabato, con il Monterosa est Himalayan Trail (Meht) Nella 60 km, ottimo sesto posto per Valeria Cavallo, che nelle lunghe distanze sa farsi valere, dimostrando tempra e resistenza notevoli! Nella 22 km convincente prova per Eugenio Boggio Marzet, quattordicesimo, costante nei risultati e in crescita! Nella 14 km bene Luca Arnodo, diciassettesimo, concreto e costante nei risultati!

Auguriamo a Stefano Lazzarini che risolva al più presto i suoi problemi fisici per ritornare in gara, comunque è stato un ottimo supporto per i ragazzi in quel di Macugnaga! Passando alla domenica, due importanti competizioni!!! A Canazei la Dolomites Run, livello mondiale altissimo a cui hanno preso parte Francesco Nicola, 29°, che si è ben difeso lungo le dure salite alla forcella Pordoi e la successiva insidiosa picchiata verso l'arrivo! Continua così.Al femminile Margherita De Giuli al 35° posto, ragazza giovane, alle prime esperienze e in buona crescita, confrontarsi in queste gare è già una grossa crescita. Ad Aosta la classicissima Aosta Becca di Nona, 13 km con 2600 metri di dislivello positivo, per arrivare ai 3142 metri della Becca. Diversi Climb Runners al via che si sono ben difesi lungo le dure ma spettacolari rampe, con paesaggi mozzafiato in una natura ancora incontaminata.

Sesto posto per il pres Enzo Mersi trasportato dalla tanta energia giovane presente in squadra. Undicesimo Bubu Gazzetto, giovane, forte, che può solo migliorare negli anni, sotto tutti gli aspetti. Al ventunesimo posto Emanuele Comerro, giovane anche lui, tanti miglioramenti fatti e da fare. A quota 82 e 83 Luca Grometto e Stefano Boario, che si marcano sempre stretti nella loro personale sfida di squadra. Al 131 posto Fabio Monteleone, al rientro dopo un lungo stop per problemi fisici, che dimostra testa, cuore e caparbietà.

Al 199 posto Andrea Serra, che porta comunque a termine una gara dura con il caldo che si fa sentire. Al femminile 11 posto per Angelica Bernardi, a volte un pizzico di grinta in più può portare lontano! Questo gruppo si sta fortificando sotto tutti gli aspetti, umano, sociale, agonistico, affettivo, proseguiamo con questo approccio, parole dal presidente con tanto affetto.